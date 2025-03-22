（22日、第97回選抜高校野球大会1回戦浦和実3―0滋賀学園）三塁コーチャーを務める浦和実の小野＝滝沢美穂子撮影浦和実が昨夏の全国8強を破って初勝利をつかんだ。選手たちは勝因に同じ言葉を挙げた。指導歴30年以上、辻川正彦監督の口癖である「執念」だ。五回、2死から佐々木悠里のたたきつけるような中前安打で先制。四球で満塁とし、4番三島陽之介は内角の直球にどん詰まり。「とにかく野手のいないところへ」。しっ