黒柳徹子（91）が22日までにインスタグラムを更新。着物姿を公開した。黒柳は22日放送の「世界ふしぎ発見！春の3時間スペシャル」を告知。「『世界ふしぎ発見！』では、ディズニーのことを何度もやっていますが、昔の映像を見ると現在のディズニーランドがどれだけ進化したのかが分かります」と説明。着物にディズニーのカチューシャコーデを披露した。そして「私が初めてディズニーランドに行ったのは1959年！カリフォルニアで