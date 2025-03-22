¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À­¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ°µ´¬¤ÎI¥«¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤ò»ý¤Ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÏÂÃÏ¤Ä¤«¤µ¡Ê¤ï¤Á¡¦¤Ä¤«¤µ¡Ë¤µ¤ó¤Î¸åÊÔ¡£ÏÂÃÏ¤µ¤ó¤Ï2013Ç¯¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2015Ç¯17¹æ¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ»¨»ï¤Î»ïÌÌ¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â³èÌö¡£¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·