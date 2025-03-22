ヤオコーは3月21日、「ヤオコー綾瀬店」（神奈川県綾瀬市）をオープンし、綾瀬市に初進出した。神奈川県では相模原市・平塚市・藤沢市・川崎市・横浜市に出店。同県でこれまで空白地帯であった海老名・綾瀬エリアで新たな商圏を形成していく。同店は、県道42号線（綾瀬中央通り）沿いの旧綾瀬市消防本部跡地に建てられたショッピングセンター（SC）「the market Place 綾瀬」に入居。同SCには4月中旬にユニクロ、2027年度