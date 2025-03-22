【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は２１日、政府効率化省（ＤＯＧＥ）を率いる実業家イーロン・マスク氏が最高経営責任者（ＣＥＯ）を務める電気自動車（ＥＶ）大手テスラのショールームなどへの放火が相次いでいることについて、自身が関与を問われた２０２１年１月６日の議会占拠事件よりも深刻だとの認識を示した。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に対し、「テスラの車が燃えて爆発した。テロリストだ。１