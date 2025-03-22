◇プロ野球・オープン戦 西武-DeNA（22日、ベルーナドーム）西武が継続中だった連続無失点がストップしました。16日の中日戦から4試合連続完封中の西武はこの日、渡邉勇太朗投手が先発のマウンドに上がると初回を三者凡退、その後はヒットを打たれますが3回を3安打5奪三振の好投で得点を許しません。4回から登板した黒木優太投手も無失点で続くと5回、今季オープン戦初登板の3番手・中村祐太投手が先頭にヒットを打たれ送りバント