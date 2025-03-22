韓国番組のタイトルを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語を学ぼう。「인생술집（インセンスルチプ）」を訳すと？韓国の大人気番組「인생술집（インセンスルチプ）」を知っていますか？ヒントは、お酒を飲みながらキャストが語りあう番組です。いったい、「인생술집（インセンスルチプ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少