自動車F1シリーズの第2戦、中国グランプリ（GP）は22日、上海で予選が行われ、レーシングブルズの角田裕毅は9番手につけた。マクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）がポールポジション（PP）を獲得した。（共同）