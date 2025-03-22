西九州自動車道の佐々インターチェンジから佐世保中央インターチェンジ間の4車線化工事が完了し、23日の午前6時から供用が開始されます。 22日は佐世保市で記念の式典が開かれ関係者が、工事の完成を祝いました。 西九州自動車道では佐々インターチェンジと佐世保大塔インターチェンジの間の約17キロで2車線から4車線に広げる工事が進められています。 今回、完了したのはこのうち、佐々インター