大相撲春場所は１４日目を終え、大関・大の里（二所ノ関）と東前頭４枚目・高安（田子ノ浦）が３敗で並んでトップ。西前頭１４枚目・美ノ海（木瀬）、東前頭１５枚目・安青錦（あおにしき）＝安治川＝、同１８枚目・時疾風（時津風）の３人が４敗で追う展開となった。千秋楽は、大の里が大関・琴桜（佐渡ケ嶽）、高安が小結・阿炎（錣山）と対戦する。両者とも勝てば、２人による優勝決定戦、いずれか一方が勝ち、一方が負けれ