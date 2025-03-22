女性の遺体を徳島県の山中に遺棄したとして警察は22日、香美市香北町に住む自称郵便局員の男を死体遺棄の疑いで逮捕しました。男は殺害をほのめかす供述もしており、警察が殺人も視野に捜査しています。逮捕されたのは香美市香北町の自称郵便局員 福留健太容疑者（45歳）です。警察によりますと福留容疑者は20日午後9時前から21日午後0時40分ごろまでの間に交友関係のあった兵庫県神戸市の飲食店店員 山村かおりさん（37歳）の遺体