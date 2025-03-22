「大相撲春場所・１４日目」（２２日、エディオンアリーナ大阪）千秋楽の取組が発表された。１４日目に痛恨の３敗目を喫した高安（田子ノ浦）は小結阿炎（錣山）と。連敗を回避し、トップの高安に並んだ大関大の里（二所ノ関）は結びで琴桜との大関対決が組まれた。トップの二人がそろって黒星なら優勝の可能性が残る平幕の４敗勢はそれぞれ三役との対戦が組まれた。美ノ海は関脇大栄翔、安青錦は関脇王鵬、時疾風は小結霧