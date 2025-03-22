2019年より全国に存在する新たな可能性と輝きを秘めたスターを発掘するため、オーディション『美少女図鑑AWARD 2025 supported by FELICE』が22日、都内で行われグランプリに石川出身・高桑凛羽（たかくわ・りう／19）が決定した。【写真】憧れは中条あやみと語るスラリとしたスタイルのグランプリ受賞者桜井日奈子や黒島結菜、二階堂ふみらを発掘した地域密着メディア『美少女図鑑』による同オーデションは約6400人の応募があ