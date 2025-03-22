◎巨人・大勢は三塁側カメラマン席へ近づくとフェンスを使い「昨日の丸さん！」。前夜の先輩のスーパーキャッチに憧れたんでしょうか…。◎西武・甲斐野は報道陣に紛れ込み、囲み取材を受ける23日に先発の高橋に向かって質問。矢継ぎ早に「初球は何を投げますか？」「じゃんけんで何を出すか言うようなものですか？」「25球目なら言えますか？」。カブス・今永のメジャー開幕戦前の記者会見の再現でした。◎試合前練習中。日