第９７回選抜高校野球大会は２２日、甲子園球場で１回戦３試合が行われた。１９２４年の第１回大会決勝と同じ顔合わせとなった早稲田実（東京）と高松商（香川）の対戦は、早稲田実が序盤から得点を重ねて快勝した。聖光学院（福島）はタイブレイクの延長十二回、常葉大菊川（静岡）にサヨナラ勝ち。春夏を通じて初出場の浦和実（埼玉）は左腕エース石戸が滋賀学園（滋賀）を完封、甲子園初勝利を挙げた。早稲田実８―２高松商