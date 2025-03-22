◆ウエスタン・リーグソフトバンク12―1くふうハヤテ（22日、タマスタ筑後）ソフトバンクの藤田悠太郎捕手（19）が、今季初のスタメンマスクを被り、攻守で活躍した。昨年ドラフト7位で福岡大大濠高から入団した2年目は「9番捕手」でフル出場。前日にスタメンを告げられ「喜びより心配の方があった」と明かしたが、グラウンドで大暴れした。まずは打撃だ。初回、2死満塁で真っすぐを右方向に運んで2点二塁打。2回は2死二、