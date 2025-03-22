2024年11月の発売以降、大きな話題を呼んできた後藤真希さんの写真集「flos」（撮影：菊地泰久、講談社）。エイジレスな輝きを凝縮させた一冊として男性からの評価だけでなく、女性からも「透明感に憧れる」「ゴマキボディ、きれいすぎる」などの声があがっています。【写真】後藤真希さん写真集「flos」のカット発売当初から重版を繰り返し10刷となった「通常版」に加え、「特典カット付き電子版」も異例の大ヒット。ついに国内に