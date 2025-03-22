「群馬県選抜少年学童軟式野球大会」が２２日に開幕し、予選を勝ち抜いた３２チームによる熱戦がスタートしました。 この大会は、県野球連盟などの主催で毎年開かれ、今年で５０回の節目を迎えました。開会式では、県内１４支部の予選を勝ち抜いた３２チーム約６００人が元気な掛け声とともに入場行進しました。続いて去年の優勝チーム・前橋市の上川ジャガーズから優勝旗が返還されました。県野球