任期満了に伴う館林市長選は２３日に投票が行われ、即日開票されます。大勢の判明は午後９時ごろの見通しです。 館林市長選に立候補しているのは、再選を目指す現職の多田善洋さん（６５）と新人で元会社員の佐藤聡さん（６６）、同じく新人で元市議の吉野高史さん（６７）の３人です。保守分裂の激しい選挙戦を展開した過去２回とは一転し、今回は市長を１期４年務めた多田市政への評価などが主な争点です。 投票は２３日午前７