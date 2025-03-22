2019年より全国に存在する新たな可能性と輝きを秘めたスターを発掘するため、オーディション『美少女図鑑AWARD 2025 supported by FELICE』が22日、都内で行われグランプリに石川出身・高桑凛羽（たかくわ・りう／19）が決定した。【写真】憧れは中条あやみ！スラリとしたスタイルのグランプリ受賞者桜井日奈子や黒島結菜、二階堂ふみらを発掘した地域密着メディア『美少女図鑑』による同オーデションは約6400人の応募があり、