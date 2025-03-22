ある日、知り合いのところにお邪魔しました。するとその知り合いは、かわいがっているペットの犬の前足を鼻に押し当ててクンクンとにおいを嗅いで、「うわあ〜、ええにおいや〜」と言うてるんです。「なんじゃそりゃ!?」と思い尋ねると、飼い主は「いやあ〜、なんとも言えん香ばしいにおいがするねん」と言うんです。「ほんまかいや！」と思っていますと、飼い主が「疑ってるやろ。いっぺん嗅いでみ」とひと言。恐る恐る鼻を近づ