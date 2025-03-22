日向坂46からの卒業を発表している佐々木久美（29）が今月号をもってファッション雑誌「Ray」の専属モデルを卒業することを22日、自身のインスタグラムで発表した。佐々木は「#Ray5月号」と書き出し「表紙を務めさせていただきました！」と告知するとともに「そして、今月号を持ってRayモデルを卒業します」と19年2月から務めていた同誌の専属モデルを卒業することを発表した。「たくさんの方にメッセージをいただいて、素敵