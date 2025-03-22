全国共済神奈川県生活協同組合（横浜市中区）は、前理事長による財産流出や職員へのセクハラなどを指摘する第三者委員会の調査報告書を公表した。特定業者への工事発注に伴う損害は5千万円以上とされ、同組合は新体制で刑事・民事での対応を検討する方針。神奈川県同組合によると、前理事長の男性は1994年に同組合に入り、2010年に理事長に就任した。前理事長の問題を指摘する公益通報が昨年1月にあり、第三者委を設けて調べて