クッションに座りたいのか？「ニャウ〜ン！」三度寝をした飼い主を容赦なく起こす黒猫ろん／黒猫ろんと暮らしたら3（1）「ノラの子ねこを保護してる」と聞き、動物病院へと向かったAKRさん。体の大きな黒猫・ろんとの初対面の印象は「え、これが本当に子ねこ!?」という驚きでした。それもそのはず、当時ろんはすでに体重8キロ、伸びをすれば1メートルの超ビッグサイズだったのです。猫飼い初心者だった当時のAKRさんは「ねこって思