ついに始まった女神との同居。「俺の聖地」は見ないで！会うのは事務所の中でだけ。お互いの隙間を分かちあうトップアイドルと人気俳優／#推しが幸せならOKです2（1）超人気イケメン俳優と全力推しするアイドルの仲が急接近⁉国民的ガールズグループ「coc9tail（カクテル）」の黛 息吹（まゆずみいぶき）をガチで推す、柊 美聖（ひいらぎみさと）は、国民の王子とも呼ばれる大人気俳優。清く正しく息吹を推す美聖は、同じ事務