アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が23日に開催する「ONE172」（さいたまスーパーアリーナ）の前日公開計量が、22日にさいたまスーパーアリーナで行われた。フェザー級キックボクシング暫定世界王座決定戦に臨む元K―1ウェルター級王者の野杁正明（teamVASILEUS）と現ONEフェザー級ムエタイ王者のタワンチャイ・PK・センチャイ（タイ）は計量にクリアした。午前10時から行われた計量とハイドレーショ