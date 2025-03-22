Vポイント×SMBCレディス第2日女子ゴルフの国内ツアー・Vポイント×SMBCレディス第2日が22日、千葉・紫CCすみれC（6668ヤード、パー72）で行われた。首位に3打差の4位で出た渋野日向子（サントリー）は4バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの72で回り、通算2アンダーの6位。前日に「やらかすタイプ」と自虐していた通り、1番でダブルボギー。その後は「いいフガフガ（緊張感）」を保ち、上位をキープした。首位は12アンダーの吉