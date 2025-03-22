【モデルプレス＝2025/03/22】TBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）の出演者が22日、東京・TBS赤坂BLITZスタジオで開催されたTGCとTBSの初コラボレーションイベント「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」に出演した。【写真】「ラヴィット！」ファミリーが豪華集結◆「ラヴィット！」ファミリーがファッション対決「ラヴィット！のステージでは、2025年春夏トレンドを盛り上げるべく、“盛りファッション”をテー