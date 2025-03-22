人気YouTubeチャンネル『にこねこ【保護猫の保育園】』に投稿されたのは、左後ろ足が麻痺した子猫『ぽぽたん』の動画です。 エンジンルームからの救出後1ヵ月間の様子を追った当動画は、公開後わずか5日で9.1万再生を記録するとともに、「絶対良くなります！」「幸せがまってるからね」とのエールが寄せられています。 エンジンルームからレスキューされた子猫の『ぽぽたん』 後ろ足を引きずった子猫