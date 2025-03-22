お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が20日、YouTubeチャンネル「ナイツ塙会長の自由時間」を更新し、2月25日に山梨県・富士吉田市で負った顔面骨折についてあらためて振り返った。 【写真】鼻から管、右目は血で赤く…痛々しい手術後の様子 塙は日本テレビ系ドラマ「ホットスポット」にどハマリし、仲の良いお笑いコンビ・ライスの田所仁、ファイヤーサンダーの崎山祐とともに、劇中に登場する富士吉田市にある喫茶店