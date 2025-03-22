プロボクシング元ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ世界ヘビー級王者ジョージ・フォアマンさんが２１日（日本時間２２日）に７６歳で死去したと発表された。ボクシング界を始め、各界の著名人も英雄の死を悲しんだ。元世界３団体統一王者マイク・タイソン氏（米国）は自身のＳＮＳに「ジョージ・フォアマンのご家族にお悔やみ申し上げます。ボクシング界だけでなく、それ以外の分野への、彼の貢献は決して忘れられません」と投稿。Ｘには