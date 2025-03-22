UCC上島珈琲は、3月23日に10周年を迎えるカプセル式ドリップコーヒーシステム「ドリップポッド」で10周年の節目の年に10の企画を実施してさらなる成長を目指していく。「ドリップポッド」の10年間の年平均成長率は25％。今年は認知拡大に取り組み、この勢いを加速させる。3月19日、発表したUCCジャパン執行役員ニュービジネス担当兼ソロフレッシュコーヒーシステム社長の柳原優樹氏は「国内ではインフラのように『ドリップポ