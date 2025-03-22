「オープン戦、日本ハム３−３ヤクルト」（２２日、エスコンフィールド）日本ハムは八回にレイエスのソロで追いつき、引き分けた。この結果、オープン戦９勝３敗３分けで首位キープ。ナイターを戦う西武が敗れると、最終戦を残してオープン戦の首位が確定する。新庄監督は「昨日引き分けって言ったでしょう？何か分かるという（笑）明日は、どっちでもいいです。勝ったら勝ったでいいし、負けたら負けたでいいし」と笑み。