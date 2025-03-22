読売テレビの特番「プロ野球開幕直前そこまで言って委員会ｎｐｂ」が２２日に放送された。岩本勉、平石洋介、攝津正、赤星憲広、福留孝介、野村謙二郎、元木大介、古田敦也の８氏が出演した。元プロ野球監督経験者や、バラエティーでも活躍するレジェンドらとともに、元ソフトバンク攝津正氏は現役引退から７年。ワイルドな風貌から変化し、スーツにネクタイ姿でサラリーマンのような落ち着いた雰囲気を漂わせていた。今の