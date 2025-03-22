ピーチ・アビエーションは、大阪/関西〜バンコク/スワンナプーム・シンガポール線を対象とした「グループ割キャンペーン」を、3月21日午後2時から4月20日まで実施する。3名以上のスタンダード運賃の片道・往復航空券の購入で、1名あたり15％を割り引く。搭乗期間は5月8日から9月7日まで、8月8日から17日までは対象外。一部価格帯は割引対象外となる場合があるほか、空港使用料は別途必要となる。一度に9名までの予約ができる。