LE SSERAFIM SAKURA、FRUITS ZIPPER 月足天音、CANDY TUNE 村川緋杏によるコラボ動画が、LE SSERAFIMの公式SNSに公開され話題を呼んでいる。 参考：LE SSERAFIM SAKURA、キャミソールにヒョウ柄ジャケットの年末オフショ趣味の編み物も若者を中心にブーム 3組は、3月8日にKアリーナ横浜で開催されたイベント『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2025』で共演。SAKURA（宮脇咲良）はHKT48 1期生、月足は4
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