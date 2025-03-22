ロッテのドラフト１位・西川史礁外野手＝青学大＝が２２日、巨人戦（東京Ｄ）に「２番・左翼」でスタメン出場。初回にグリフィンから右翼線三塁打、５回に船迫から中越えに２点二塁打を放つなど、３打数２安打２打点で打率は３割８分２厘に上昇した。５回の守備には就かずに途中交代。試合後、吉井監督は「スリーベース、ツーベースで結構走ったので、今日はこれくらいで。本当はもう１打席と思ったのですが」と代えた理由を説