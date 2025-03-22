モデル近藤千尋（35）が22日、東京・赤坂TBSBLITZスタジオで行われた「TBSAKASAKACOLLECTION produced by TGC」に出席。2025年春夏トレンドファッションで登場し、圧巻のステージで観客を魅了した。日本で一番明るい朝番組「ラヴィット」から選抜された10人のファミリーメンバーが3チームに分かれ、2025年春夏トレンドファッションに身を包みランウエーに登場した。近藤は「Teamフレッピー盛り」として学生風をテーマ