（22日、第97回選抜高校野球大会聖光学院4―3常葉大菊川）常葉大菊川―聖光学院十二回裏聖光学院1死一、三塁、鈴木（右）にサヨナラの中犠飛を打たれる佐藤大介＝上田博志撮影九回までともに無得点のしびれる展開が続いた。延長タイブレークに入っても、譲らない。十回に2点、十一回に1点ずつ取り合う。十回からタイブレーク制が導入された第95回大会（2023年）以降、選抜で初めて十二回に突入した。光ったのが、守りだ