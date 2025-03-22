日本ハムが２２日、本拠地（エスコン）で行われたヤクルトとのオープン戦に３ー３で引き分けもオープン戦優勝に王手をかけた。先発・バーヘイゲンが序盤から切れのある直球と変化球を織り交ぜ抜群の投球。四回まで無安打無失点の好投を見せた。五回２死二塁から宮本に左翼線適時二塁打を許したものの安打はこの１本だけ。結局５回５６球を投げ１安打１失点（６奪三振）で開幕ローテーション入りを決定付けた。打線は１点リ