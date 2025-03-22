日本ハム、阪神でプレーした解説者の今成亮太氏（37）が、22日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演し、非情通告の苦い思い出を語った。この日のテーマは「プロ野球2軍リーグ裏話」。経験者を中心に2軍特有の文化などについて語った。2軍生活が長く、イースタン、ウエスタン両リーグを経験している今成氏。18年に阪神でファーム日本一を経験した。「ウエスタン時代の話なんですけど、ファーム選手