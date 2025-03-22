◇第97回選抜高校野球大会第5日1回戦聖光学院（福島）4―3常葉大菊川（静岡）（2025年3月22日甲子園）7回表の守備から途中出場した聖光学院の鈴木来夢（らいむ、3年）が大仕事を成し遂げた。18年に甲子園でタイブレークが導入されて以降、選抜初の3イニング目に突入した3―3の延長12回1死一、三塁から中犠飛。今大会初のサヨナラ勝ちを引き寄せた背番号18は「みんな泣いていた。決められて良かった」と相好を崩した