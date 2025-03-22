山本大斗が本塁打含む3安打4打点、田中晴也は6回0封ロッテは浦和球場で行われたイースタン・リーグ公式戦で、西武に10-1で大勝した。ロッテは3回、2死二塁から山本大斗外野手の適時二塁打で先制。なおも満塁とし、スティベン・アセベド外野手、石垣雅海内野手の連続適時二塁打でこの回一挙5得点。4回には、1死二、三塁の好機で山本に3ラン、5回は2死一、二塁から松石信八内野手の2点適時二塁打が生まれ、10-0と大きく突き放し