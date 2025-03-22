JR九州によると、22日午後5時42分ごろ、久大線豊後森〜恵良で信号系トラブルが発生した。同6時14分現在、同線豊後森〜由布院（上下線）で運転を見合わせている。同6時54分現在、運転を再開した。ダイヤが乱れている。