大相撲春場所は22日、エディオンアリーナ大阪で14日目の取組が行われ、ここまで2敗で優勝争い単独首位の東前頭4枚目・高安（35＝田子ノ浦部屋）は西前頭14枚目・美ノ海（31＝木瀬部屋）と対戦。悲願の初優勝目前で痛恨の3敗目を喫し、賜杯の行方は千秋楽へと持ち越された。その結果、4敗勢の美ノ海、東前頭18枚目・時疾風、新入幕・安青錦にも優勝の可能性が残った。あす15日、千秋楽の取組が発表され、高安−阿炎、大栄翔−美