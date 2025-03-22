DeNAの入江大生投手（26）が22日、西武戦（ベルーナD）で1軍に合流。母校・作新学院の同期である西武・今井達也投手（26）と再会した。会うのは2年ぶりだといい、練習前にグラウンドで長い時間、談笑。入江は「長いこと話していた。昔話をしたりしました」と再会を喜んだ。前日には先発した今井が3回パーフェクトで4奪三振の好投。この日、入江が「ナイスピッチング」と声を掛けると答えは「まあまあ」。入江は「理想が高い