伊東競輪場で開催中の大阪・関西万博協賛G2「第9回ウィナーズカップ」は最終日を迎え、9Rで「第7回ガールズフレッシュクイーン」（優勝賞金48万1000円）が行われる。7選手の共同インタビューで唯一“Vを目指す”と口にしたのが竹野百香（22＝三重）だ。「去年の取りこぼしが悔しかった。本当に獲りにいく！」昨年（4月高知記念最終日6R）は1番人気に推され、500バンクで果敢に主導権を奪ったが、ゴール寸前で失速して3着。