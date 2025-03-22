23日にも桜前線がスタートしそうです。最新の開花予想日を見てみると、東京は23日、横浜、熊谷は24日。開花から満開まで例年は1週間ぐらいですが、今年の満開予想日を見ると、東京は27日ということで、開花から満開までわずか4日。2000年以降では一番早いペースで咲き進みそうなんです。その原因が来週の暖かさです。この先の各地の予想最高気温を見ると、28日にかけて20℃以上、熊谷は25日に25℃の夏日予想です。東京も23℃