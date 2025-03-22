◆ラグビーリーグワン第１２節静岡ＢＲ３１―２５ＢＲ東京（２２日・アイスタ）４位の静岡ブルーレヴズが８位のＢＲ東京を３１―２５で下し、今季２度目の３連勝を飾った。苦しかった。前半に３トライを挙げて２４―７で折り返したが、風下に立った後半は押し込まれ、３３分には２４―２０と４点差に迫られた。ここで値千金のトライを奪ったのが、この日が１５０試合出場だったフッカー・日野剛志だ。敵陣ゴール前ま