高安（左）が寄り切りで美ノ海に敗れる＝エディオンアリーナ大阪大相撲春場所14日目（22日・エディオンアリーナ大阪）元大関の平幕高安は美ノ海に寄り切られ、関脇大栄翔を押し出した大関大の里と3敗で首位に並んだ。大栄翔は5敗目。4敗は平幕の美ノ海、時疾風、新入幕の安青錦となった。千秋楽はトップの2人がともに勝てば優勝決定戦。両者が敗れた場合は4敗を守った力士を加えた決定戦にもつれ込む可能性がある。大関琴桜